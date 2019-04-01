Москва, 1 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития (ПСР) 31 марта проходили серьёзный экзамен на муниципальных выборах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В большинстве регионов они победили, но есть крупные города, где результат не очевидный. Так, в Стамбуле всё ещё не подсчитаны 1,2% бюллетеней, и это не дает возможности отдать победу представителю правящей партии господину Йылдырыму, который развесил билборды по городу с благодарностью за победу.

«Одновременно его оппонент господин Имамоглу говорит, что обогнал своего соперника на 29 тысяч голосов. То есть существует угроза отказа признать выборы с обеих сторон», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 16 лет потерпела поражение в Анкаре. Кандидат в мэры города от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Мансур Яваш набрал 50,9% голосов — почти на 4% больше, чем кандидат от ПСР Мехмет Озхасеки.

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