Новокузнецк, Кемеровская область, 1 апреля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Во время работы Красноярского экономического форума делегация Кузбасса подписала соглашение о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и компанией «Русал». Документ касается реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов Новокузнецким алюминиевым заводом, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области.

Администрация Кузбасса На площадке КЭФ-2019

Среди задач, которые необходимо реализовать — улучшение состояния воздуха в Новокузнецке путём уменьшения общего объёма выбросов в атмосферу.

«Президентом Владимиром Путиным и губернатором Сергеем Цивилёвым поставлена задача — сделать города Кузбасса экологически чистыми и благоприятными для жизни граждан. В рамках подписанного соглашения компания «Русал» обязуется внедрить на НкАЗе современные технологии, которые позволят предприятию сократить выбросы ещё на 20%, сохранив при этом объёмы выпуска продукции», — заявил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

По данным пресс-службы Новокузнецкого алюминиевого завода, за 10 лет в рамках реализации проектов по модернизации производства и проведения комплекса природоохранных мероприятий, объём выбросов на НкАЗе снизился на 43% к уровню 2008 года. «Русал» инвестировал в экологические проекты в 2008—2018 гг. на НкАЗе — около 1,9 млрд рублей.

«Осуществляя свою деятельность на пяти континентах, занимаясь производством и переработкой металлов, добычей сырья и выработкой энергии, мы в полной мере разделяем ответственность за решение региональных и глобальных экологических проблем и стремимся реализовать наиболее современные подходы к их решению. Мы рассматриваем деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса и, вместе с тем, как наш вклад в устойчивое развитие общества», — говорится на сайте «Русала».

Отметим, что ранее кузбасские учёные предложили ввести в регионе систему мониторинга окружающей среды.

Напомним, что более 60% общероссийского угля добывается в Кузбассе. В то же время в регионе вопросы экологии стоят очень остро. Раннее в нескольких кемеровских городах люди пожаловались на чёрный снег и угольную пыль. Проводятся различные проверки, выявлены нарушения.

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Тем временем угольным предприятиям Новокузнецкого района поручено пересмотреть пути перевозок угля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум проходил с 28 по 30 марта. Он объединил регионы Сибири и Дальнего Востока.