Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 апреля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. 31 марта в Переславле-Залесском Ярославской области состоялся митинг против строительства мусорных полигонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В нем по оценкам организаторов приняли участие более 600 переславцев.

Митинг в Переславле

В Парке Победы жители выразили протест против планов по строительству полигона «Ростов» на границе Переславского и Ростовского районов и пункта сортировки мусора у деревни Маурино в непосредственной близости от границы города. Также участники митинга призывают не допустить строительства крупного полигона на южной границе городского округа, в Краснопламенском сельском поселении Александровского района Владимирской области. На митинге звучали призывы к сортировке мусора и переходу к современным технологиям его переработки, недопущению ввоза в Ярославскую область отходов других регионов.

Перед собравшимися выступили председатель политического совета Партии Перемен, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, депутаты Ярославской областной думы фракции КПРФ Александр Воробьев и Эльхан Мардалиев, руководители фракций партий «Справедливая Россия» и КПРФ городской Думы Переславля Михаил Муленков и Александр Дыма, заместитель председателя регионального отделения Партии Перемен Святослав Алырин.

Организаторы направляли официальное приглашение на митинг главе городского округа Валерию Астраханцеву, всем депутатам Переславской городской думы, региональному оператору по обращению с ТКО в Ярославской области ООО «Хартия». Однако на митинг представители администрации и ООО «Хартия» не пришли.

Накануне митинга, 29 марта, администрация Переславля организовала круглый стол по проблемам утилизации мусора с участием представителей областного департамента охраны окружающей среды и природопользования и ООО «Хартия». Начальник отдела по организации деятельности по обращению с ТКО областного департамента Артём Назаров пояснил, что строительства полигона «Ростов» в месте, указанном в территориальной схеме, не будет, так как это просто условная точка на карте — не проводились никакие исследования по возможности размещения рядом с деревней Кулаково полигона ТКО, а судя по наличию в непосредственной близости памятников природы место, выбранное в терсхеме, экспертизу не пройдёт. Появление этого объекта в схеме обращения с отходами Артём Назаров объяснил необходимостью выбрать место для нового полигона, так как действующий ростовский полигон скоро будет закрыт.

Однако жители Переславля считают, что условная точка на карте может все-таки превратиться в полигон, как это уже происходит на южной границе городского округа Переславль-Залесский в Александровском районе Владимирской области. Там участок, также обозначенный как условная точка в территориальной схеме, уже выкуплен в собственность компанией, планирующей строительство технопарка с полигоном ТКО. Местные власти инициировали и провели в Краснопламенском сельском поселении публичные слушания по изменению Генерального плана, что позволит впоследствии поменять назначение земли с земель сельхозназначения на земли промышленности. Именно поэтому переславцы намерены добиваться от властей Ярославской области ответов на конкретные вопросы и официального внесения изменений в территориальную схему обращения с ТКО в Ярославской области. По итогам митинга инициативная группа будет готовить серию обращений в органы власти.

Резолюцию митинга во время мероприятия подписали 606 человек. Александр Воробьев, завершая митинг, заявил о том, что готов внести резолюцию на рассмотрение в Ярославскую областную думу, призвал и дальше бороться с планами властей по строительству полигонов.