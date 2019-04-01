Лондон, 1 апреля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Для того чтобы как можно дольше сохранить качество ткани джинсовой одежды и при этом иметь чистый внешний вид, стирать джинсы часто не рекомендуется. Достаточно отправлять их в стиральную машину не более одного раза в месяц. Об этом сообщили сотрудники популярного американского бренда Levi’s в Великобритании, пишет газета Independent.

(сс) Marco Verch Не застирывать до дыр

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При этом стирать изделие нужно в прохладной воде, обязательно вывернув джинсы наизнанку. Загрязнённые участки на джинсах следует очищать водой. При этом представитель компании добавил, что упавший на джинсы кусок пиццы вполне может считаться поводом для «экстренной стирки».

«Когда джинсы из денима впервые создали в 1873 году, их носили рабочие и шахтёры Запада США, — объясняют производители. — Поэтому деним — это прочная и износостойкая ткань, её не надо стирать так часто, как полагают. Кроме того, вы экономите воду и энергию».

Издание отмечает, что пять лет назад генеральный директор компании Чип Берг заявил, что не стирал свои любимые джинсы Levi 501 в течение десяти лет. Дебаты о том, как часто следует стирать джинсы, он возобновил в недавнем интервью CNN. Тогда же он признался, что его знаменитая пара до сих пор не была в прачечной.