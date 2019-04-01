Бостон, США, 1 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Американский издатель Bethesda пообещал увековечить 82-летнюю фанатку игр в The Elder Scrolls VI. В рамках презентации компании на выставке PAX в Бостоне создатели показали оцифрованную версию «бабушки Скайрима».

Фото с сайта cyber.sports.ru Оцифрованная Ширли Карри

Речь шла о Ширли Карри — жительницы Вирджинии, которая в свои 82 года вот уже на протяжении 8 лет ведет YouTube-канал и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой «ютубер». На ее канал сейчас подписано 500 тысяч пользователей. Рассказывая о себе, Ширли упоминает, что очень любит играть в Скайрим — культовую компьютерную RPG.

Ранее издательство сообщило, что 6 часть The Elder Scrolls VI ждать придётся 6. На что Ширли в комментариях к их записи отметила, что вряд ли доживет до этого события, ведь ей будет тогда 88. Пользователь Reddit с ником u/phantom-scribbler разместил петицию с просьбой ввести персонажа бабушки-геймера в игру, ссылаясь на инцидент с Эриком Уэстом, игроком, который в 2011 году умер от рака, но разработчики The Elder Scrolls добавили варвара «Эрика Грозного Убийцу» в его честь. Петиция собрала почти 50 000 подписей.

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The Elder Scrolls — серия компьютерных ролевых игр в жанре фэнтези. Разрабатываться она начала еще в 1992 году, а в 2011 вышла пятая часть игры — The Elder Scrolls V: Skyrim. С тех пор о разработке шестой части только велись разговоры, пока на выставке Е3 в июне 2018 года Bethesda не анонсировала новый проект.