Пермь, 1 апреля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Региональным властям придётся разрабатывать систему действий, чтобы погасить негативную реакцию на пенсионную реформу, если Конституционный суд откажется признать реформу по повышению пенсионного возраста противоречащей Конституции РФ, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Пермской гордумы Надежда Агишева («Яблоко»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

"Исполнительные органы власти действительно столкнутся с последствиями реформы и должны будут разрабатывать меры по снижению её негативных последствий. Здесь и вопросы занятости, и вопросы средней заработной платы по регионам, и меры социальной поддержки отдельных категорий, и, прежде всего, проблемы здравоохранения. Негатив от реформы должен быть компенсирован действиями региональных властей», — сказала политик и активный общественный деятель.

Напомним, ранее оппозиционные депутаты Госдумы обжаловали положения закона о повышении пенсионного возраста. В ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции. Об этом сообщил ИА REGNUM компетентный источник в правительстве. После такого решения суда вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена на органы исполнительной власти в регионах России и на правительство страны.

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