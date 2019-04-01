Пекин, 1 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Китайская компания Great Wall Motors собирается представить обновленный кроссовер Haval M6, сообщает портал SpeedMe.

Carsweek.ru Кроссовер Haval M6

Патентные изображения обновленного кроссовера появились на официальной странице министерства промышленности Китая. Модель имеет новую радиаторную решетку, модернизированный бампер и аккуратные круглые противотуманные фары.

В качестве силового агрегата у новинки будет бензиновая «турбочетвёрка» на полтора литра и мощностью 150 л. с. Двигатель у обновленного кроссовера работает с шестиступенчатой механической коробкой передач или «роботом». Привод у машины будет только передний.

Какие изменения будут в салоне авто, пока неизвестно. Возможно, что машину оснастят современной мультимедийной системой с большим тачскрином. Предварительная стоимость обновленного Haval M6 составит 66 тыс. юаней (630 тыс. рублей).

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