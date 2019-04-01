Киев, 1 апреля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Параллельный подсчёт голосов, который проводила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», выявил аномальные всплески активности в некоторых округах Украины, заявила 1 апреля депутат Верховной рады Наталья Королевская, сообщается на сайте партии.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования. Выборы на Украине

«Для примера, если в Донецкой области действующий президент Украины по параллельному подсчету голосов получает сегодня 11,21% поддержки, то, например, в окружной комиссии города Торецка он получает 31,59% голосов, что значительно отличается от общей тенденции по области», — рассказала она.

Подобные всплески свидетельствуют о фальсификации результатов выборов, уверена Королевская.

Она также призвала работников избирательных комиссий и наблюдателей действовать исключительно по закону и не допустить искажения реального волеизъявления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки более половины бюллетеней, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко показал четвёртый результат, набрав примерно 11,6% голосов.

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