Москва, 1 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Если Конституционный суд РФ признает конституционной пенсионную реформу, то это, конечно, подогреет социальное недовольство и правительство России в какой-то момент вынуждено будет расстаться с некоторыми министрами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Кто-то должен ответить

По его мнению, это нужно будет для того, чтобы показать, что есть ответственные за плохую разъяснительную работу и проработку реформы в целом. Другого способа нейтрализовать негатив российских граждан от реформы просто нет.

«Президент РФ уже пожертвовал частью своего рейтинга доверия, вступившись за реформу. Пора кому-то и из российского правительства положить голову на плаху», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

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