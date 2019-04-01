Калуга, 1 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Калуге с 1 апреля выросла плата за пребывание детей в муниципальных детских садах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале городской управы. Размер платы увеличится примерно на 8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По информации калужских властей, отныне 12-часовое пребывание детей в дошкольном учреждаете обойдется родителям в 62 рубля 42 копейки в день. За 14-часовое пребывание придется платить 63 рубля 59 копеек в день

Кратковременное пребывание ребёнка в группе детского сада будет стоить 3 рубля 25 копеек для групп трёхчасового пребывания без питания и 31 рубль 31 копейку — для групп четырёх‑ и пятичасового пребывания детей в муниципальном детсаду с питанием.

Напомним, в детских садах Калуги за последние три года было создано около 1,5 тыс. дополнительных мест, 570 из них — в 2018 году. Так, на Правобережье Калуги было построено два детских сада на 630 мест. В 2019 году начнется строительство яслей в микрорайоне Северный на 100 мест, а в ближайшие два года дополнительные места в яслях будут созданы в микрорайонах Кубяка, Тайфун, Северный и Дубрава.