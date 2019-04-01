Москва, 1 апреля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин обиделся на оскорбительное заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который в ответ на шутливые ролики, записанные Охлобыстиным и Михаилом Пороченковым, назвал их идиотами. При этом актёр простил шоумена.

(сс) Mark Nakoykher Иван Охлобыстин

Читайте также: Пореченков и Охлобыстин подняли тост за победу Зеленского

Охлобыстин отметил, что они считали Зеленского «умным человеком», а не идиотом, однако «власть чарует».

«Чего бы там ни было, Зеленский наш друг. Даже если всё плохо сложится, он тем же другом останется», — написал Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте», однако позднее эта запись была удалена.

Также Охлобыстин подчеркнул, что готов защитить Зеленского даже «ценой своей жизни».

Ранее по теме: Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Как сообщало ИА REGNUM, в канун первого тура президентских выборов на Украине российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали несколько шутливых ролик в «поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Зеленский, в свою очередь, назвал своих российских коллег «идиотами», которые заработали деньги на участии в съёмках этого видео.

Пореченков считает, что Зеленский, ранее решивший заняться политикой, утратил чувство юмора. По его словам, это «вирус». Российский актёр выразил мнение, что Зеленский в случае победы на выборах-2019 на Украине может «стать унылым президентом».