Великий Новгород, 1 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 80 образовательных учреждений расположены в 155 зданиях, которые построены в 1960−70-е годы и требуют ремонта, а гимназия №1 находится в здании 1825 года постройки. По данным заместителя председателя городского комитета образования Марины Воробьевой, общая потребность финансовых средств, необходимых на приведение всех образовательных учреждений города в порядок, составляет почти 1 млрд рублей, при этом в 2019 году на эти цели в бюджете Великого Новгорода предусмотрено только 16 млн рублей.

Александр Иванович Морозов. Сельская бесплатная школа. 1865

По словам Воробьевой, на ремонт гимназии №1 необходимо 37 млн рублей, гимназии «Исток» — 32 млн рублей, детского сада №58 — 12 млн рублей.

На мартовском заседании думы Великого Новгорода зампредседателя комитета образования заявила, что есть вопросы, требующие безотлагательного решения. Среди них, например, ремонт крыльца школы №23 — на эти цели нужно 400 тыс. рублей. Ремонт крыльца будет осуществлять директор школы за счёт средств образовательного учреждения в рассрочку. С сегодняшнего дня, 1 апреля, вход в школу будет организован со стороны внутреннего двора школы, опасное крыльцо огорожено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитальной реконструкции также требует здание детского сада в районе Кречевицы Великого Новгорода — дошкольное отделение средней школы №15 находится в здании 1890 года постройки. Средства на модернизацию здания власти региона рассчитывают получить из федерального бюджета.

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По данным пресс-центра правительства Новгородской области, в 2019—2020 годах в регионе будет направлено 1,2 млрд рублей на строительство двух новых школ — в Маловишерском и Боровичском районах. Из этих средств более 1 млрд рублей — средства федерального бюджета.