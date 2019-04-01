Барнаул, 1 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Журналисты алтайского краевого информационного канала «Катунь-24» приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы. Уведомление об этом опубликовано на сайте данного СМИ.

Цитата из канала «Неляпунов» Сотрудники губернаторского канала katun24.ru разделись в поддержку барнаульской учительницы

На снимках, растиражированных в интернете, можно увидеть, что алтайские телевизионщики прямо на работе разделись до купальных трусов и купальников. В информации «Катуни» утверждается, что барнаульская учительница Наталья Кувшинникова, которая лишилась работы из-за фото в социальной сети, поблагодарила журналистов телеканала «Катунь 24» за поддержку.

Цитата с сайта katun24.ru Новость под заголовком «Барнаульские журналисты приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы»

Но не все коллеги поддержали увиденное.

«Одно дело взять интервью, спеть песню, написать статью в поддержку, но совсем другое — показать в эфире краевого телеканала фотографии журналистов в купальниках. А как же журналистская этика и престиж профессии? Или хайп превыше всего? Мы, конечно, не ханжи, и вы можете делать, что захотите — снимать или одевать все что угодно и даже, если вы ловите кайф, выкладывать в соцсети. Но нам кажется, чего делать точно не надо — это снимать одежду в поддержку кого-то в эфире регионального телеканала, особенно если вас финансирует администрация Алтайского края. Если вы и ваше руководство считаете по-другому, тогда ловите минуты славы. Только эта слава не имеет никакого отношения к журналистике», — отмечает канал «Неляпунов».

Ранее к работе телеканала тоже возникали вопросы. К примеру, в августе 2018 года депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Семенов (ЛДПР) предложил закрыть телеканал «Катунь-24» и радио «Катунь-FM», а деньги, которые тратятся на их содержание, направить на покупку жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Более ста миллионов из краевой казны тратится ежегодно на самопиар власти — телеканал «Катунь-24» и радио «Катунь-FM». Хотелось бы слышать об успехах власти не от СМИ, которое так щедро финансируется из бюджета, а из уст наших граждан», — было сказано в его заявлении, распространённом пресс-службой Алтайского регионального отделения ЛДПР.

Напомним, Наталья Кувшинникова — учитель одной из барнаульских школ, увлекающаяся зимним плаванием, — была вынуждена уволиться потому, что опубликованные ею фотографии в купальнике и коротком платье вызвали неоднозначную реакцию родителей некоторых учеников и педагогов. Позднее Кувшинникова заявила, что в школу №13 она не вернется, а сейчас выбирает между частной школой, где ей ранее предлагали работу, и художественной, так как она по второму образованию ещё и художник.

После этого российские учителя организовали флешмоб и стали размещать в соцсетях похожие фотографии, отмечая их хештегом #УчителяТожеЛюди.