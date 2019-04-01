Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило сборник «Под покровом леса» автора комиксов Санны Хукканен и антрополога Инкери Аула. В него вошли финские легенды и предания о восьми деревьях, которые в авторской обработке приобрели новую поэтическую и визуальную интерпретацию.

Издательство «Бумкнига» «Под покровом леса»

Издательство «Бумкнига» «Под покровом леса»

Сборник повествует о древней осине, сосне-карсикко, священной рябине, лесной липе, колдовской ольхе, хранительнице-берёзе, ели шаманов и могучем дубе. При этом оригинал книги выполнен из природных материалов: история про березу сделана на бересте, остальные — на цветной бумаге, на которую наклеены лепестки цветов и листья.

Издательство «Бумкнига» «Под покровом леса»

Перевод комикса с финского осуществила Анна Воронкова. Она рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что начала работу в 2017 году, когда книга еще не была завершена. Вместе с Санной Хукканен они переводили её фрагментами и показывали в разных регионах России в рамках мастер-классов по финно-угорским языкам.

«В каких-то фрагментах книги участники мастер-классов находили что-то общее в финской и российской мифологии — у нас также души умерших превращаются в гусей и улетают, дуб у нас тоже дерево мира… Это было очень интересно и, как оказалось, важно, чтобы книга вышла в России», — отмечает Анна.

Издательство «Бумкнига» «Под покровом леса»

Она призналась, что работа над переводом проходила не без трудностей, так как в оригинале книги использованы тексты из архивов XVIII и XIX веков, а также старые версии Калевалы — карело-финского поэтического эпоса.

«Какие-то руны, стихи, посвященные деревьям, надо было переводить заново или искать что-то похожее в русском языке. Самыми трудными оказались заговоры — их пришлось искать через карельский Институт языка».

Издательство «Бумкнига» «Под покровом леса»

В 2018 году книга получила Премию искусств Северной Карелии в Финляндии. 19 апреля в Институте Финляндии в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки, на которой покажут оригинал комикса о березе, сделанного на бересте. Книгу представят директор издательства Дмитрий Яковлев, авторы Санна Хукканен и Инкери Аула, а также Анна Воронкова.