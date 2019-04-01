Калуга, 1 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. С 1 по 30 апреля 2019 года на территории Калужской области вводятся временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. При необходимости ограничения могут продлиться на 10 суток.

Tr.ru Весенние ограничения для большегрузов.

Как сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве дорожного хозяйства региона, ограничения вводятся в целях сохранности автомобильных дорог в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов дорог.

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, бензина, твердых коммунальных отходов, на транспортировку грузов для ликвидации стихийный бедствий и чрезвычайных происшествий, а также на транспортные средства, используемые для проведения работ по содержанию дорог.

Для обеспечения проезда владельцам транспортных средств, осуществляющим другие виды грузовых перевозок, необходимо обратиться в министерство дорожного хозяйства Калужской области для получения специального разрешения.

Напомним, Калужская область участвует в трех проектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Одно из основных условий реализации проекта — контроль качества работ с привлечением общественных организаций и населения.

За шесть лет, с 2019 по 2024 год, на ремонт и капитальный ремонт дорог Калужский регион планирует получить 3,3 млрд рублей.