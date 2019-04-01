Якутск, 1 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В Алданском районе Якутии сложилась напряжённая ситуация с предоставлением квартир детям-сиротам. Качество жилья, построенного для этой категории граждан, оказалось настолько плохим, что в этих новых домах никто не живёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

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Проблема в том, что три щитовых дома, инициатором строительства которых был глава Алданского района Северин Поздняков, начали разваливаться ещё до того, как туда заселились люди, пишет ИА ТайгаПост. В качестве утеплителя в этих строениях — пенопласт, зато цена одного квадратного метра составляла всего 15 тыс. рублей, притом, что федеральная программа позволяет тратить на эти цели 40 тыс. рублей за квадратный метр. В итоге пригодность этих зданий для проживания оказалась под вопросом.

Однако глава района Северин Поздняков не считает это проблемой.

«Давайте не подменять понятия, — отметил он на посвящённом этой теме совещании. — Такое ощущение, что мы с вами переселяем в дома трехлетних детей из детского сада. И вот тут заключается как раз подмена понятий. Но эти дети — далеко уже не дети. У этих детей уже свои семьи, дети».

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Эксперты пытались донести до руководителя муниципалитета мысль о том, что необходимо укреплять несущие конструкции строений, иначе они просто могут не выдержать нагрузки. В ответ Северин Поздняков стал объяснять депутатам, что ничего страшного, если в этих домах будут жить дети-сироты, не произойдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бракованными оказались дома, построенные для детей-сирот в Усть-Алданском районе Якутии. В предоставленных государством под квартиры зданиях течёт крыша и плесневеют стены, холод и перебои с водой, но решать проблемы застройщик и чиновники отказываются.

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