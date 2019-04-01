Москва, 1 апреля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28. Котировки приблизились к максимуму с начала года, который составляет $68,46. Сегодня, 1 апреля, торги открылись ценой $67,88 и продолжились ростом на 0,38% до уровня в $68,14. По состоянию на 08:00 по мск черное золото торговалось по $68,12 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В пользу дальнейшего роста нефтяных цен говорит ряд факторов. В первую очередь — тяжелая обстановка в Венесуэле. В стране в четвертый раз за месяц произошло отключение электроэнергии, нефтедобывающая отрасль в трудном положении. Кроме того, в мае истекает временное разрешение на импорт иранской нефти 8 государствами, в том числе Японией, Индией и Китаем, что вызовет необходимость поиска указанными странами других поставщиков. ОПЕК тем временем планирует продлить сделку о сокращении нефтедобычи», — пояснил эксперт.

В довесок данные, опубликованные 29 марта компанией Baker Hughes, показали снижение числа буровых установок на восемь единиц до 816. Единственным фактором противовеса, который оказывает давление на цены, остаются затянувшиеся переговоры между США и Китаем.

«С учетом всех обстоятельств, в ближайшее время можно ожидать роста цен до уровня 68,75−68,90. В долгосрочной перспективе сохраняется потенциал для роста в область 70,50−70,90», — считает Удилов.

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