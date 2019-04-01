Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В понедельник, 1 апреля, в Петербурге начался весенний месячник по благоустройству. Его неотъемлемой традиционной частью станет общегородской субботник, назначенный на 20 апреля.

Карина Саввина ИА REGNUM Весенняя уборка в Петербурге

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, к майским праздникам предполагается очистить от зимних загрязнений 2528 улиц. Для этого планируется использовать 300 подметальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 самосвалов, 200 уличных пылесосов, а также вспомогательную технику.

«В рамках месячника на 342 адресах будет проведена полномасштабная мойка улиц с применением специальных моющих средств», — обещают чиновники.

Особое внимание дорожные и коммунальные службы уделят приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок.

Сотрудники городского садово-паркового хозяйства в течение месячника высадят 5580 деревьев и 100,5 тыс. кустарников. К празднованию 1 мая и Дня Победы запланирована посадка 530 тыс. шт. цветов виолы.

Напомним, что за зимний период на Петербург выпало более двух метров снега. Затянувшиеся почти до конца марта осадки в виде снега несколько отсрочили мойку и чистку города.