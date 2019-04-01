Глендейл, США, 1 апреля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. «Аризона Койотс» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Всухую

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Джош Арчибальд, также отличились Алекс Галченьюк и Винсент Хиностроза.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 84 очка в 79 матчах. «Миннесота» идёт на 21-м месте, в активе команды 81 очко в 79 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Миннесота Уайлд» (Миннеаполис) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

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