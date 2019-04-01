Киев, 1 апреля, 2019, 09:54 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Во второй тур президентских выборов Украины выйдут действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Голосование превратится в «борьбу поколений». Об этом 1 апреля заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская.

«Во втором туре будет четкое противостояние абсолютно нового человека в политике фактически без политического опыта и Петра Порошенко, действующего президента, который имеет довольно серьезный послужной список, опыт, у которого есть большие плюсы. Конечно, у него есть и недостатки, почему собственно граждане идут на такую альтернативу. Будет поляризация общества. Будет интересно. Даже не могу предвидеть, какими будут социологические исследования второго тура, куда перетекут голоса остальных кандидатов. Тут будет борьба поколений. Важно, чтобы второй тур выборов прошел на таком же высоком уровне, как и первый тур», — сказала Кацер-Бучковская.

При этом она считает, что лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не хватает силы духа и воли, чтобы признать третье место в первом туре.

«Для кандидатки это сложно воспринимать, поскольку она несколько месяцев назад рассчитывала на первенство. У нее были наивысшие рейтинги. Человек, который 20 лет в политике, с таким опытом, с такими амбициями конечно видела себя если не первой, то второй во втором туре. Для нее это — действительно поражение. Воспринять все это — это сила духа, сила воли. Они не каждому даны», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50,36% протоколов голосования на выборах президента. Первое место удерживает шоумен Зеленский — 30,20% (или 2 645 144 избирателя).

На втором месте — Порошенко с 16,64% (1 457 202 голоса). На третьемместе Тимошенко с 13,08% (1 145 815 голосов), на четвертом— внефракционный депутат, основатель «Оппозиционной платформы— За жизнь» Юрий Бойко с 11,53%, на пятом-экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 7,11% голосов, на шестом-экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко с 5,93%.Явкана выборах составила 63,48%.