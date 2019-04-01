Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Армения расширяет свою вовлеченность в миротворческих миссиях ООН. Об этом в ходе форума миротворцев в Нью-Йорке заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

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Он отметил, что Армения намерена также основать на своей территории международный центр по переподготовке миротворцев, сообщает «Голос Америки».

По словам министра, сегодня миротворцы Армении участвуют в миссиях, реализуемых под эгидой ООН в Афганистане и Косово.

«Мы с нашими партнерами, в частности, с США, развиваем национальную программу по переподготовке миротворцев, которая позволит военнослужащим пройти надлежащую переподготовку. Нашей целью является основание международного центра, в котором смогут учиться миротворцы со всего мира», — сказал он.

Министр в отдельности коснулся решения об отправке миссии в Сирию, отметив, что армянская гуманитарная миссия состоит из врачей и саперов.

«Данное решение было принято в ответ на просьбы местной армянской общины», — сказал он.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.