Сан-Хосе, США, 1 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) mark6mauno Шон Монахан в составе хоккейного клуба «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Шон Монахан, Марк Янковски, Делтон Прауд, Михаэль Баклунд и Михаэль Фролик.

В составе «Сан-Хосе» точные броски нанесли форварды Тимо Майер, Логан Кутюр и Кевин Лабанк.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 105 очков в 79 матчах. «Сан-Хосе» идёт на седьмом месте, в активе команды 97 очков в 79 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:5 (1:3, 0:1, 2:1).

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