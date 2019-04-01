Чебоксары, 1 апреля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии открылся музейный комплекс советского быта «Сделано в СССР», основу которого составили экспонаты из сельского музея. В ходе создания музея предметы советской эпохи собирались со всей республики, сообщили ИА REGNUM в управлении культуры администрации Чебоксар.

Cap.ru Экспонаты музея

Cap.ru Первые посетители музея — школьники

Новый музейный комплекс открылся в новоюжном районе Чебоксар и сформирован на основе экспонатов из музея социально-культурного центра «Сувар» деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района. Экспозиция состоит из трёх разделов: предметов советского быта «Сделано в СССР», музеев города Чебоксары и деревни Кумашка.

«Основу экспозиции составляют предметы старины, школьные тетради по чистописанию, парты и перьевые ручки, патефон с грампластинками, арифмометр «Феликс», ткацкий станок, детские гусли и гармонь, фотоаппараты и радиолы, телефонные аппараты, картинная галерея, а также предметы крестьянского быта чуваш. Музей пополняется новыми экспонатами со всей республики», — говорится в сообщении.

Cap.ru Экспонаты

В перспективе планируется открыть хранилище и мастерскую по ремонту и реставрации старинных предметов. Организатор Николай Адёр на базе музея планирует открыть туристическое бюро для поездок в Сурском направлении: на экскурсию в деревню Верхняя Кумашка с заездами на Ильину Гору, Красные Четаи, с возвращением по рекам Сура и Волга. По его словам, подобный маршрут был разработан «в советское время в 1974 году».