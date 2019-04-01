Улан-Удэ, 1 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Действующие нормы предельно допустимых воздействий на озеро Байкал не работали никогда и не работают сейчас. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, обосновывая необходимость снижения нормативов. По его словам, ухудшения не произойдет, поскольку действующие нормы — виртуальные.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Нет ни одних очистных не то, что в России, на Байкале, которые таким образом должны очищать. Конечно, воду можно выпаривать, кипятить и таким образом очищать», — отметил он.

Глава также признал, что Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал» за шесть лет не была полностью реализована. А с существующим приказом №63, по его словам, и по нацпроекту «Экология» до 2024 года ничего не удастся сделать. Приказ Минприроды России «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» был принят в 2010 году. По словам Алексея Цыденова, этот приказ из серии «хотели как лучше».

Между тем экологи считают, что предлагаемые поправки приведут к ухудшению ситуации на Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в экологической коалиции «Реки без границ», предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, увеличится в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в десять раз, хрома — в шесть раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза, хлоридов — в 1,5 раза, аммония — в 1,3 раза.

По мнению российского координатора организации Александра Колотова, предлагаемые новые нормативы для фосфатов в 65 раз больше их фонового содержания в Байкале, а по нитратам — в 75 раз. Это может привести к усилению «цветения» воды в мелководных зонах Байкала, так как азот и фосфор — одни из основных элементов питания водных растений.

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Глава Бурятии заявил, что критики новых поправок вводят людей в заблуждение, преследуя свои цели.

«Я понимаю, что меня сейчас заклюют за такую позицию, но я хоть что-то полезное для Байкала сделаю, если буду настаивать на том, что мы должны строить очистные. И при этом, те меры Приказа №63, которые сейчас вынес Минприроды России, они в том числе ужесточают текущие требования по таким показателям как алюминий, свинец, фенолы», — сообщил Алексей Цыденов.

В пресс-службе Минприроды России добавили, что новые нормативы основаны на научных исследованиях, отвечающих современным требованиям в области очистки сточных вод, а также учитывают социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории.

«Необходимость внесения изменений в Приказ 63 вызвана тем, что действующие нормативы допустимого содержания веществ в сточных водах разработаны без учета практической достижимости данных нормативов, а также природного фона, который в ряде случаев превышает нормативы. Подобная ситуация приводит к неоправданно высоким затратам на строительство и эксплуатацию очистных сооружений в пределах Байкальской природной территории и, таким образом, является причиной роста тарифной нагрузки на население региона и неэффективного расходования бюджетных средств», — отметили в ведомстве.

Напомним, научные исследования, на которые опираются чиновники, были проведены Байкальским институтом природопользования СО РАН. Директор института Ендон Гармаев отметил, что их выводы не окончательные, и они не претендуют на истину в последней инстанции.

«Вы знаете, с каким трудом принимался федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Буквально в конце прошлого года он утвержден, нам дали всего 6 лет. И реально заложены серьёзные финансовые средства. Мы должны сегодня воспользоваться этой возможностью и построить новые очистные, модернизировать уже имеющиеся. Ради этого в целом сделаны некоторые послабления, но ни в коем случае не нарушая нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. При этом, по каким-то параметрам мы смягчили воздействие на экосистемы Байкала в целом, а по каким-то параметрам — ужесточили. По тем же сульфатам, хлоридам — мы подошли к планке ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения, а по остальным предлагается сделать строже. Паниковать я оснований не вижу», — сказал ученый.

Интересно, что Ендон Гармаев не упомянул норматив по нитратам, который по словам Александра Колотова, предлагается установить на уровне 40 мг/дм3. Он подчеркнул, что в странах Евросоюза содержание в сточных водах веществ азотной группы (в том числе нитратов) после очистки не должно превышать 10−15 мг/дм3. А в соседнем Китае предельно допустимый уровень содержания нитрата в стоках, сбрасываемых в природные воды, не превышает 25 мг/дм3, в особых случаях — до 30 мг/дм3.

«А Россия предлагает официально разрешить сброс гораздо более загрязненных стоков не абы куда, а в уникальный объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал. По-моему, это кромешный позор и расписка в собственной несостоятельности. Не может ведомство, отвечающее за сохранение уникального участка Всемирного природного наследия, предлагать такие убийственные для него нормативы», — отмечал эколог.

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