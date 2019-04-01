Москва, 1 апреля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Запад потребовал от украинской элиты, чтобы выборы проходили максимально спокойно, а кандидату Юлии Тимошенко, которая уступает действующему президенту Петру Порошенко, хочется много шума, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам Кургиняна, если кандидат Тимошенко начнет заявлять о фальсификациях на выборах, она пойдет против мнения и воли коллективного Запада, который строго-настрого наказал проводить выборы на Украине «тихо», как в старом анекдоте, когда мать говорит балующимся детям, что их отец не затем ушел из жизни специфическим образом, чтобы они на нём качались.

«Так вот смысл заключается в том, что должно быть тихо. На Украине должно быть тихо. Выборы должны быть хорошие. Это сказала очаровательная вдова Маккейна, это сказали все остальные. Значит, если Тимошенко начинает качаться вместо того, чтобы делать тихо, — она становится плохой для Запада. Она это понимает. А ей-то хочется покачаться сильно. И у нее есть все основания к этому. И люди есть», — заявил политолог.

По его словам, вопрос заключается в том, на что будет готова пойти Тимошенко в случае, если ситуация будет развиваться не в ее пользу. И тут не очень приятное для нее распутье, выйти из которого в нынешнем ее положении крайне трудно.

«Главная директива совокупная западная на эти выборы — тишина. Все должно быть тихо. Все должно быть хорошо. Теперь Тимошенко не подымает бузу, если она проигрывает реально, не выходит во второй тур. Значит, эта тишина не соблюдается — она плохая. Она соблюдает тишину — она мертвая. Политически, разумеется… Она решится на продолжение политической жизни, считая, что потом грехи замолят? Или она решится выполнить директиву? Будет ли она сопротивляться? Это сейчас первая неясная коллизия. Как в общем-то еще неясно, что она проиграла», — заявил эксперт.

Как заявлял ранее эксперт, нынешний пока не окончательный результат кандидата в президенты Украины Юрия Бойко на выборах президента Украины, который осмелился заявит нейтральную и даже дружественную позицию по отношению к России, говорит о поляризации украинского общества, которая будет только нарастать.

Отметим, что после подсчета 50,36% протоколов комик Владимир Зеленский сохраняет лидерство, набрав 30,2% голосов, в то время как действующий президент Пётр Порошенко набрал всего 16,64% голосов, а Юлия Тимошенко — 13,08%. Юрий Бойко расположился на четвертом месте с 11,53% голосов.