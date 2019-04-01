Сеул, 1 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Большинство жителей Южной Кореи хотят иметь огород при доме, сообщает Yonhap News со ссылкой на Управление по развитие сельских районов.

Феликс Валлотон. Натюрморт с красным перцем на белой тарелке. 1915

Согласно результатам опроса, проведенного в 2018 году среди 586 человек старше 19 лет, 95,5% респондентов сообщили, что им необходим огород на территории (крыше) / вблизи многоквартирного дома.

Среди причин, по которым жители Южной Кореи хотят иметь огороды, были: избавление от тревоги и депрессии, подружиться с соседями, образование детей.

42% опрошенных сообщили, что хотели бы сеять и собирать урожай на огороде (овощи, фрукты, лекарственные травы, цветы), а 24,2% респондентов хотели бы делать из собранного урожая соленья.

Известно, что в апреле 2019 года Управление по развитие сельских районов начнет строительство сада-огорода площадью 300 кв. метров на крыше одного из многоквартирных домов в провинции Чолла-Пукто.