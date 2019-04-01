США, 1 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

(сс) Michael Miller Сергей Бобровский в составе команды «Коламбус Блю Джекетс»

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьёркстранд, Ник Фолиньо и Джош Андерсон.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сыграл на ноль, отразив все 38 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 94 очка в 79 матчах. «Баффало» идёт на 28-м месте, в активе команды 72 очка в 79 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).

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