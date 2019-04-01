Детройт, США, 1 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В США протестировали плагин-гибрид Ford Explorer, сообщает издание Motor1.

Ru.motor1.com Плагин-гибрид Ford Explorer

В январе 2019 года уже был рассекречен новый Ford Explorer. Но это, видимо, была только одна из версий модели. Автопроизводитель готовит еще один вариант гибридного авто.

На шпионском фото, сделанном в Детройте, видно, что у нового Ford Explorer на правом крыле машины расположен лючок, вероятно, под ним расположен зарядный разъем.

У предыдущей версии авто был 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 с 318 л. с. Предполагается, что в этой версии установлен мотор с максимальной мощностью не менее 400 л. с.

Пока неизвестно, когда модель будет представлена официально.

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