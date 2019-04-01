В США проходит дорожные испытания новая версия гибридного Ford Explorer
Детройт, США, 1 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В США протестировали плагин-гибрид Ford Explorer, сообщает издание Motor1.
В январе 2019 года уже был рассекречен новый Ford Explorer. Но это, видимо, была только одна из версий модели. Автопроизводитель готовит еще один вариант гибридного авто.
На шпионском фото, сделанном в Детройте, видно, что у нового Ford Explorer на правом крыле машины расположен лючок, вероятно, под ним расположен зарядный разъем.
У предыдущей версии авто был 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 с 318 л. с. Предполагается, что в этой версии установлен мотор с максимальной мощностью не менее 400 л. с.
Пока неизвестно, когда модель будет представлена официально.
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