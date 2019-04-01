Каракас, 1 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Венесуэле в ближайший месяц будет действовать план по восстановлению электроснабжения страны, который в том числе предусматривает регулирование нагрузки на энергосети. Об этом 1 апреля заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

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«В ближайшие 30 дней будет введён специальный режим управления нагрузками на электросети, который позволит сбалансировать процесс производства и распределения электричества национальной службой», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1112557135999787008

Мадуро отметил, что особое внимание будет уделяться тому, чтобы не ограничивать подачу энергии, необходимой для обеспечения снабжения населения питьевой водой. Мероприятия по реализации плана уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 марта в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии. Электроэнергии не было как в ряде районов Каракаса, так и в большинстве штатов страны. При этом отключение произошло в то же самое время, что и 29 марта. Власти заявляют, что очередной блэкаут стал следствием кибератаки на венесуэльскую энергосистему, которую осуществили США.

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Напомним, в ночь с 25 на 26 марта из-за проблем с энергоснабжением без света оказалось 88% территории страны — 20 штатов из 24. Отключения затронули несколько миллионов граждан Венесуэлы. К вечеру вторника, 26 марта, властям республики удалось восстановить подачу электричества в половине штатов, однако в среду, 27 марта, страну снова поразил блэкаут.