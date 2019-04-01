Пермь, 1 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Перми, согласно исследованиям, проведённым в 2018 году, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений составила 85,4%, что на 3% выше, чем в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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По словам мэра Дмитрия Самойлова, это достойный результат, и он является следствием исполнения муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Перми», а также работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, который действует при главе Перми.

По данным ГУМВД по Пермскому краю, в 2018 году в регионе отмечено сокращение потока иностранцев. Иностранные граждане приезжают в Прикамье из Индии, Китая, Ирака, Германии, Италии, Франции и СНГ. Основные цели въезда в Россию — трудовая деятельность, деловая, туристическая, обучение и частные поездки.

В частности, в качестве туристов в регионе в 2018 году побывали 4,5% въехавших на территорию края иностранцев. Наибольшее количество туристов, посетивших Пермский край, прибыли из Германии и Китая. Увеличилось количество иностранцев, желающих обучаться на территории Перми.

«Приятно, что наш город становится центром подготовки иностранных студентов, а вузы востребованы на рынке образования. Иностранные студенты очень активно участвуют в нашей насыщенной событийной повестке. Мы понимаем, что если ребята в Перми приобретут не только профессиональные навыки, но и поймут, что наш город дружный и спокойный, то они уедут в свои страны с лучшими воспоминаниями о Перми и России», — отметил Дмитрий Самойлов.

Добавим, весной 2018 года пресс-служба администрация краевой администрации сообщала статистические данные, согласно которым в вузах региона на постоянной основе в обучаются более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. При этом ещё столько же приезжают в Прикамье по обмену и обучаются несколько месяцев. За последние четыре года число иностранных студентов в краевых вузах увеличилось в четыре раза, что свидетельствует о конкурентоспособности пермских вузов.