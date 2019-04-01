Гудермес, Чечня, 1 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Мечеть сгорела 31 марта в чеченском городе Гудермесе. Пожар случился в одноэтажном здании на улице Пушкина днем, около 14:45. Площадь пожара составила около 400 кв. м. На момент возгорания людей в мечети, рассчитанной на 580 человек, не было, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

95.mchs.gov.ru Пожарный

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. С огнем боролись 30 человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение часа, однако здание сгорело полностью. При этом, как уточнили в спасательном ведомстве, во время пожара никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. На мете происшествия побывал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он пообещал, что в ближайшее время мечеть будет отстроена заново. Помощь в ее восстановлении окажет Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

«От имени Духовного управления мусульман ЧР и от себя лично хочу поблагодарить Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в лице Аймани Несиевны Кадыровой и выразить признательность главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за помощь в восстановлении данной мечети», — цитирует муфтия «Чечня сегодня».