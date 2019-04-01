Москва, 1 апреля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Процесс поляризации Украины начался, и это явлено во время выборов президента страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

(сс) Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

По словам эксперта, он ожидал, что после того, как кандидат в президенты Украины Юрий Бойко съездит в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и заявит о дружбе между Россией и Украиной, начнется ужасный вой по этому поводу на Украине, а затем Бойко канет в Лету.

«Вместо этого он не только не канул в небытие, а он вот здесь, конечно, это очень серьезный результат… для той ситуации, которая сложилась сейчас на Украине, потому что я еще раз подчеркиваю, это поляризация Украины, она и происходит. Сейчас это 10%, потом эти проценты будут нарастать…» — полагает эксперт.

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Напомним, что, по данным ЦИК Украины после обработки 20,94% голосов (или 3 млн бюллетеней), действующий президент Пётр Порошенко оторвался от Юлии Тимошенко на 100 тыс. голосов. Теперь кандидаты имеют 16,83% и 13,33% голосов соответственно. Однако, при этом они делят лишь второе и третье места. На четвертом месте расположился Юрий Бойко с 11,32% голосов. Первое же место по-прежнему удерживает комик Владимир Зеленский с 29,97% голосов.

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