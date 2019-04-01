Якутск, 1 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Власти республики планируют перевести регион на синтетическое топливо через 7−8 лет, фактически не имея для этого достаточных предпосылок. Такое мнение высказал редактор портала YKTIMES.RUВладимир Нифонтов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В лаборатории

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По его мнению, перспективы производства в Якутии синтетического топлива из газа по технологии GTL продолжают оставаться очень туманными, однако руководство республики о подводных камнях этого проекта, видимо, пока не подозревает.

«Когда эта идея прозвучала, она показалась немного такой оторванной от жизни, — цитирует YKTIMES.RU главу республики Айсена Николаева, — но, как показала жизнь, на самом деле инвесторов, интересующихся данным проектом, много».

По словам главы региона, интерес к этому проекту проявили шесть компаний, и между ними уже даже началась конкуренция.

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«Инвесторы должны понимать, что если они этот проект не реализуют, то его реализуют другие. И я надеюсь, что первое производство мы, по оптимистичному сценарию, реализуем к концу 2022 года. Это будет несколько десятков тысяч тонн моторного топлива, которое уже начнёт серьёзно действовать на сам рынок бензина в первую очередь. Для удовлетворения потребности населения в бензине мы можем за 7−8 лет эту проблему полностью снять. Создание дизтоплива — это тоже достаточно отлаженный механизм, технологии такие существуют, и мы можем впоследствии идти и по этому направлению», — сказал также Айсен Николаев.

При этом полный список заинтересованных инвесторов он не назвал под предлогом сохранения конфиденциальности, озвучив только «Сахатранснефтегаз» и «Якутскую топливно-энергетическую компанию» (ЯТЭК): «Прошу мне поверить, там никаких пустышек нет, там все компании достаточно известные и крупные. Стоимость проекта самая разная — от 15−20 млн до 2−3 млрд долларов».

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YKTIMES.RU подчёркивает, что эксперименты в области разработки малотоннажных установок GTL идут давно и ими занимались практически все крупные нефтяные компании, а также некоторые инжиниринговые фирмы, но пока никому не удалось добиться приемлемого результата. Дальше всего в своих экспериментах по разработке технологии мини-GTL продвинулись российские фирмы «Газхим Техно» и «Инфра Технологии», продвинувшиеся от лабораторных исследований до создания опытных образцов установок, но и их разработки остановлены по причине финансовой невыгодности.

Издание напоминает, что не вкладывать бюджетные деньги в проект производства синтетического моторного топлива по технологии GTL правительству Якутии ранее рекомендовал и Высший инженерный совет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор «Саханефтегаза» Афанасий Максимов ранее высказывал мнение, что Высший инженерный совет Якутии руководствовался узкими интересами, не поддержав намерение руководства республики организовать в регионе собственное производство моторного топлива из газа, превращённого в синтетическую нефть.

«Судя по их прошедшему заседанию, там, оказывается, заседают экономисты. Причём с явным узким интересом поддерживать те или иные конкретные проекты», — высказал мнение Афанасий Максимов, подчеркнув, что не согласен с утверждением специалистов совета о ненужности технология GTL для производства своего моторного топлива в республике.