Камышлов, Свердловская область, 1 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В социальных учреждениях свердловского города Камышлова создан достаточный запас воды. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Publicdomainpictures.net Бутилированная вода

Также временем организован подвоз воды. График размещён на официальном сайте администрации города. По данным мэрии, 31 марта к 15:00 жильцам многоквартирных домов привезли 28 кубометров воды, а к 18:00 ещё 35 кубометров. Кроме того, у поставщиков на складах имеется 25 тысяч литров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 30 марта машинное отделение насосной станции оказалось затоплено. В результате без централизованной подачи холодной воды остались 22 социальных учреждения и 444 жилых дома.