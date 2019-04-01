Москва, 1 апреля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. 1 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится концерт лауреатов Жюри III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Он пройдет в день рождения выдающегося российского пианиста и педагога Владимира Крайнева, которому бы исполнилось 75 лет. Молодые исполнители выступят в сопровождении Национального филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова.

Джордж Уэсли Беллоу. Эмма за пианино. 1914

Накануне, 31 марта, авторитетное жюри конкурса, в которое входили ведущие исполнители и педагоги из России Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии, Нидерландов, объявило имена лауреатов. Гран-при конкурса удостоен воспитанник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валентин Малинин (возрастная группа 17 — 22 года). Премию «Достижение» получил Роман Борисов (13−16 лет). В номинации «Открытие», в которой принимали участие совсем юные музыканты до 12 лет, жюри присудило победу сразу двум участникам — Райану Мартину Бредшоу из Словакии и Джекки Сяоюи Чжан из Великобритании