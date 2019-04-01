Киев, 1 апреля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На втором месте находится действующий президент Украины Пётр Порошенко с 16,64%, Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров с 13,08%. На четвёртом месте Юрий Бойко — 11,53%.

Недействительными признаны 1,17% бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель штаба Петра Порошенко заявил, что во втором туре избиратели проголосуют «не по приколу», благодаря чему Порошенко останется на второй срок.

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