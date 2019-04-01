Киев, 1 апреля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан Украины, которые принимали участие в выборах президента страны на заграничных избирательных участках, отдали свои голоса за действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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Голосование на выборах претендента на высший руководящий пост Украины проходило почти в 70 странах мира. Так, по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней будущее Украины Порошенко доверили граждане Украины в более 50 странах, в частности, в Австралии, Австрии, Аргентине, Египте, Греции, Израиле, Ливане, Малайзии, Германии, Франции и Бельгии.

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За кандидата в президенты Украины, актёра и шоумена Владимира Зеленского проголосовали избиратели в Грузии, Латвии, Белоруссии, Польше, Чехии и Венгрии. Всего в 17 странах мира.

На избирательных участках в Эстонии и Молдавии лидирует кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По предварительным данным, после обработки 45% протоколов, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,16% голосов избирателей. На втором месте — Пётр Порошенко. За него свои голоса отдали 16,71% избирателей.