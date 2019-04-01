Южно-Сахалинск, 1 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В сахалинском городе Макаров депутат местного совета Сергей Мустяца вышел на одиночный пикет, протестуя против засилья трудовых мигрантов. Народный избранник заявил, что права местного населения повсеместно ущемляют, оно покидает Сахалин и Курилы, при этом трудовых мигрантов в островном регионе становится всё больше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Читайте также: Мигранты из Центральной Азии меняют национальный состав Сахалинской области

В руках вышедший на пикет депутат держал сразу два плаката.

«Кому выгодно? Гастарбайтеров всё больше, а нас с вами всё меньше», — написано на одном плакате.

«Рыбу не лови! Лес — не пили! Народ — вымирает. Сахалин — это что, каторга?!» — гласит второй плакат.

Политик, по его словам, хочет привлечь внимание к двум проблемам: вымиранию Макаровского района и отсутствию рабочих мест для местных жителей на строительных объектах.

Эти же вопросы депутат ранее поднимал на сессиях районного собрания депутатов.

«У нас смертность давно превышает рождаемость, а отток населения за 2018 год составил 241 человек! Это целое село!» — привело слова депутатаИА «Сахалин. Инфо».

Депутата тревожит отсутствие работы для местных жителей. Всего в Макаровском районе проживает около 8 тыс. человек, включая пенсионеров и детей. Официально безработными числятся 244 человека. И это, по словам Сергея Мустяцы, при том, что мигранты трудятся на всех стройках и объектах благоустройства. Компании, которые выигрывают тендеры, привозят их на остров, а местным в трудоустройстве отказывают.

«Я лично подходил к работодателям, выяснял — местные никому не нужны. Сейчас школу большую будут строить. Жители обращаются, просят взять на работу, но их не берут», — добавил депутат.

Решить вопрос с трудоустройством местных жителей пыталась и администрация Макаровского района. Глава района обращался к работодателям с просьбой выделять хотя бы 25% рабочих мест местным жителям, но, судя по ситуации в районе, его просьбы игнорируются.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно аналитической записке, подготовленной УМВД Сахалина в адрес областной думы, мигранты из Центральной Азии меняют национальный состав Сахалинской области. Землячества мигрантов растут и укрепляют своё влияние в островном регионе. При этом в УМВД выражают обеспокоенность тем, что регион покидает местное население, преимущественно хорошо образованное, имеющее профессию. Приезжают же на Сахалин выходцы из стран Центральной Азии без образования, с низкими трудовыми навыками, слабо владеющие русским языком.