Мадрид, 1 апреля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему ворота команды в матче с «Уэской» защищал его сын Лука Зидан. Об этом сообщается на сайте клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По словам Зидана, Лука является третьим вратарём команды. При этом у Тибо Куртуа было недомогание, а Кейлор Навас получил возможность отдохнуть после матчей сборной Коста-Рики.

«Лука вышел не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала». У него есть характер, он достаточно зрелый игрок», — добавил Зидан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над «Уэской» в матче 28-го тура чемпионата Испании со счётом 3:2.

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