Киев, 1 апреля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его мнению, Порошенко имеет гораздо больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем Зеленский.

«Те, которые хотели проголосовать «по приколу», все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто «не по приколу», и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — считает Медведев.

Представитель штаба Порошенко уверен, что за действующего президента Украины проголосуют даже те избиратели, которые критично настроены по отношению к нынешней власти.

«При их критицизме к власти есть какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты. И хотя, наверное, им не нравится Порошенко, но, я думаю, что он таким критериям кандидата в президенты может соответствовать больше, чем Зеленский», — добавил он.

Напомним, певец Святослав Вакарчук выступил с обращением, в котором призвал голосовать «не по приколу». Ранее он утверждал, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более 42% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составляет около 14% голосов в пользу Зеленского.

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