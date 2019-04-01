Лиссабон, 1 апреля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Португальская спортсменка Катарина Секейра родила сына спустя три месяца после того, как врачи объявили о смерти ее мозга, передает немецкий канал n-tv 31 марта.

PublicDomainPictures Пульс

26-летняя девушка впала в кому в результате сильного приступа астмы, и в конце декабря 2018 года ее головной мозг умер. Но поскольку она находилась на 19-й неделе беременности, родственники попросили медиков искусственно поддерживать жизнедеятельность ее организма так долго, насколько это возможно.

В конце марта состояние организма ухудшилось, и врачи приняли решение провести кесарево сечение. На 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1,7 кг и ростом 40 см. Ему дали имя Сальвадор (букв. «спаситель»).

Журналисты отмечают, что Катарина Секейра, завоевавшая для Португалии 40 медалей на международных соревнованиях по гонкам на каяках, спасет еще несколько жизней — после смерти она стала донором органов.

Последний подобный случай произошел в Португалии в 2016 году. Тогда ребенок провел в утробе умершей матери 16 недель.