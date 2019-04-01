Лондон, 1 апреля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Lightning Car Company рассекретила электромотоцикл Lightning Strike, сообщает издание Motor1.

Ru.motor1.com Lightning Strike

Название электробайка переводится как «Удар молнии». В зависимости от аккумулятора его цена варьируется от 12 998 долларов до 19 998 долларов.

Версия мотоцикла с аккумулятором на 10 кВт/ч после подзарядки может проехать от 110 до 160 км. Следующая по мощности версия электробайка с батареей на 15 кВт/ч может преодолеть дистанцию от 170 до 240 км. У этих двух вариантов установлен электромотор с жидкостным охлаждением, который развивает мощность 90 л. с.

Самый большой запас хода у модели с 20-киловаттной батареей — около 320 км. Она имеет 120-сильный агрегат.

Strike имеет рекордный для этого класса коэффициент сопротивления воздуха.

На рынок в США спортивный электробайк выйдет летом 2019 года.

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