Камышлов, Свердловская область, 1 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В свердловском Камышлове детские сады и школы временно закрыты. Такое решение было принято на прошедшем 31 марта заседании городской комиссии по ЧС.

suju Воды нет

Причиной таких мер стала коммунальная авария. Напомним, шесть школ и 12 детсадов остались без централизованного водоснабжения. Также без воды — 444 жилых дома и четыре учреждения с постоянным нахождением людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 30 марта. На насосной станции вода затопила насосы. Идут аварийно-восстановительные работы.

Организован подвоз воды. Также отчасти положение спасают скважины. колодцы и колонки.