Париж, 1 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В этом году Париж отключил подсветку своей самой известной туристической достопримечательности, Эйфелевой башни, чтобы присоединиться к международной акции «Час Земли», сообщает Le Figaro.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Издание отмечает, до того, как Эйфелева башня погрузилась в темноту, мэр Парижа Анн Идальго и государственный секретарь министра по вопросам экологии и солидарности Брун Пуарсон отправились к подножию конструкции для публичных дебатов о глобальном потеплении и сокращении биоразнообразия.

Напомним, в глобальной акции «Час Земли», организованной природоохранной неправительственной организацией Всемирный фонд дикой природы (WWF) в защиту борьбы с изменением климата 30 марта 2019 года, приняли участие почти 200 достопримечательностей в мире, включая здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, статую Христа Искупителя в Бразилии и Сиднейский оперный театр.

Читайте также: В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы