Киев, 1 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В 2018 году официальные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 95 раз по сравнению с показателями 2017 года, сказано в декларации политика, опубликованной 1 апреля на сайте национального антикоррупционного бюро Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В 2018 году Порошенко заработал около 1 млрд 556 млн гривен или более $57 млн.

Большую часть денег Порошенко получил в виде дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG. Ещё 400 млн гривен действующему президенту Украины принёс собственный закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Prime Assets Capital». Около 30 млн гривен Порошенко заработал при помощи облигаций внутреннего госзайма и 21 млн гривен составили проценты от Международного инвестиционного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее декларацию о доходах подал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В 2018 году он заработал 9,4 млн гривен или примерно $344 тыс.

Читайте также: Гройсман задекларировал доход за 2018 год