Москва, 1 апреля, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В своём новом стихотворении лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял решение СБУ Украины, из-за которого певицу Наташу Королёву перестали пускать в страну. Соответствующую публикацию музыкант разместил 31 марта на своей странице в Instagram.

Скриншот страницы Сергея Шнурова в Instagram Ответ СБУ от Сергея Шнурова

Стоит отметить, что в новом сатирическом стихотворении Шнурова досталось не только украинской службе, но и российским поп-испонителям. На публикацию музыканта ответила в стихах сама Наташа Королёва, она призналась, что находится под впечатлением от произошедшего.

Читайте также: Саакашвили решил переждать и пока не возвращаться на Украину

Напомним, певица в эфире телеканала НТВ сообщила, что СБУ Украины признала текст её песни «Маленькая страна», а также всё её творчество экстремистским. Королёва сказала, что она уже обжаловала это решение в Европейском суде по правам человека.