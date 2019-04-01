Ингольштадт, Германия, 1 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Папарацци сфотографировали новый Audi RS Q3 на испытательных тестах, сообщает издание Motor1.

Ru.motor1.com Audi RS Q3

Компания Audi AG (принадлежит концерну Volkswagen Group) вывела на дорожные тесты спортивный кроссовер Audi RS Q3 нового поколения. Он лишь частично был прикрыт камуфляжем.

Удалось заметить, что модель имеет овальные патрубки выхлопной системы и тормозные суппорты с логотипами Audi Sport. Внутри автомобиля расположены спортивные кресла цвета Turbo Blue.

Немецкое авто оснащено 5-цилиндровым 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью около 400 л. с.

Напомним, вместе с кроссовером RS Q3 в 2019 году запланирован дебют пятидверного хэтчбека A3 следующего поколения, RS6 Avant и двух моделей электрокаров — A8 L E-tron и E-tron Sportback.

Компания представит новый автомобиль в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

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