Биробиджан, 1 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено переселение в Еврейской автономии в период с 2019 до 2024 года 3 910 человек, а площадь расселённого жилищного фонда составит 70,4 тыс. кв. метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

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«В процессе подготовки федерального проекта по переселению из аварийного жилья велась работа с каждым регионом. В итоге, для каждого субъекта федерации создана своя «дорожная карта», определены объёмы расселения и субсидий», — рассказал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор считает, что такой индивидуальный подход позволил детально оценить ситуацию, чтобы в процессе работы максимально эффективно рассчитывать и использовать ресурсы.

«Для регионов имеет ключевое значение финансовая поддержка федерального бюджета, поскольку в одиночку с таким объёмом расселения в сжатые сроки справиться невозможно. Поэтому в субъектах, несомненно, приветствовали решение правительства о продлении программы по переселению из аварийного жилья и выделение столь значительных средств на её реализацию в течение нескольких лет», — рассказал Ростислав Гольдштейн.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска расселила четырёхквартирный ветхий дом и теперь требует с его жильцов деньги, которые якобы являются разницей между стоимостью их нового и старого жилья. Суммы, которые требуют с людей, варьируются от 644 тыс. до 823 тыс. рублей.