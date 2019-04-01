Париж, 1 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Во Франции заявили, что очередной отказ британских депутатов от договора о выходе из Европейского союза «значительно увеличивает риск выхода без согласия или жесткого Brexit», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Соединенному Королевству необходимо в ближайшие дни представить альтернативный план. Если этого не произойдет, и это станет более вероятным, мы обнаружим, что Великобритания покидает Европейский союз без согласия», — объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению французской стороны, идея длительного продления срока выхода, предусматривающая участие Великобритании в европейских выборах, может быть рассмотрена только в том случае, если альтернативный план заслужит доверия и будет поддержан большинством в британском парламенте.

«Мы должны смотреть в будущее, а не жертвовать европейским проектом», — отметили в Елисейском дворце.

Напомним, договор, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для беспрепятственного осуществления Brexit, был отклонен 29 марта 2019 года 344 голосами против 286.