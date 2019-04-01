Луганск, 1 апреля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР, заявили 1 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Лозовое и Смелое.

По Лозовому со стороны Светлодарска ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм. Они также применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие. Смелое обстреляли со стороны Крымского, выпустив двенадцать мин калибра 82 мм и 58 гранат из АГС.

О разрушениях инфраструктуры пока нет информации, потерь среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР более 90 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрела населённого пункта Зайцево, расположенного в ДНР, осколочные ранения получили два мирных жителя.

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